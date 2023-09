Advogadas estão entre alvos de operação com mais de 40 presos no Ceará

Pelo menos três advogadas estão entre os alvos da operação da Polícia Civil realizada na manhã desta terça-feira (5), que levou a prisão de 44 membros de facções criminosas envolvidos em crimes como tráfico de drogas, homicídios, roubo, distribuição e venda de arma de fogo e lavagem de dinheiro no Ceará.





Ao todo 131 mandados judiciais cumpridos, sendo 74 de prisão, 56 de busca e apreensão e uma condução coercitiva. As ações ocorreram em Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Teresina (PI). Além das prisões, 17 imóveis foram retirados da propriedade dos suspeitos, e armas e drogas foram apreendidas.





Entre os presos, 22 foram capturados em diversos bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana. Outras 18 pessoas, que já estavam presas, tiveram decisões judiciais cumpridas contra elas. A ofensiva foi resultado de uma investigação que começou há dois anos e identificou a atuação de membros de três grupos criminosos que agiam no Estado.





Conforme a Polícia Civil, uma das advogadas presa era esposa de um dos líderes de uma facção, outra já estava detida no sistema prisional e uma terceira foi conduzida coercitivamente e será monitorada por tornozeleira eletrônica. Segundo as investigações, uma advogada tinha envolvimento direto com as atividades do tráfico de drogas e a outra profissional desempenhava o papel de repassar informações e atuar na soltura de comparsas.





A ação faz parte da quinta fase da Operação Profilaxia, "uma das maiores operações do estado do Ceará", conforme a Secretaria da Segurança Pública, que está na quarta fase. Para o delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), Alisson Gomes, o foco é desmembrar grupos que atuam em vários municípios do Ceará.





"Nosso foco é dar um baque tanto na logística como no financeiro dos grupos criminosos que atuam no município de Caucaia, mesmo os que estão residindo em outros municípios", disse o delegado Alisson Gomes.





