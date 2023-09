Dono de sucata é preso com quase uma tonelada de cabos furtados

O proprietário de uma sucata foi preso, nesta terça-feira (12), por suspeita de envolvimento em furtos de cobres em Fortaleza. O suspeito foi capturado no estabelecimento, no Bairro Planalto Ayrton Senna, onde os agentes apreenderam 800 quilos do material.



Segundo a Polícia Civil, durante investigações sobre os furtos de cobre na capital, os policiais descobriram que os suspeitos usavam um carro alugado. Com informações do rastreador do veículo, os agentes chegaram ao endereço da sucata.

No estabelecimento, além do cobre, os agentes apreenderam o veículo, 10 quilos de cabos, uma farda de uma empresa de internet, uma escada e dois cones de trânsito.

Conforme a investigação, o proprietário da sucata, identificado como Tiago dos Santos, de 33 anos, recebia uma quantia diária para guardar o carro e armazenar o material roubado. O homem e o material foram conduzidos ao 8º Distrito Policial, onde Tiago onde foi autuado em flagrante por receptação.

A polícia segue com as investigações para identificar e capturar os demais integrantes do grupo criminoso.

G1 Ceará