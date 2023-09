Polícia captura foragido da Justiça por matar adolescente que recusou relações sexuais

Um mandado de prisão definitiva foi cumprido, em uma operação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), resultando na captura de um homem foragido da Justiça, que foi condenado por matar uma adolescente em Acaraú, Ceará. O homem, de 53 anos de idade, estava foragido da Justiça após ter cumprido 11 anos e 10 meses de sua pena. Ele foi preso no bairro Bailarina e agora está à disposição da Justiça.





O crime em questão ocorreu no dia 6 de julho de 1995 e teve como vítima uma adolescente de apenas 13 anos. Conforme as investigações realizadas pela Delegacia Regional de Acaraú, a motivação do crime foi a recusa da adolescente em manter relações sexuais com o condenado e outros três adolescentes suspeitos. Em um ato de fúria, os quatro indivíduos teriam brutalmente agredido a vítima até a morte, posteriormente lançando seu corpo no açude Bailarina, em Acaraú, com o intuito de simular um afogamento.





Após a exumação do corpo e a realização de exames periciais, foi constatado que a causa da morte da vítima foi um traumatismo craniano causado por um instrumento contundente, e não afogamento, como inicialmente aparentava. A extrema crueldade do crime levou à condenação de Francisco Policarpo do Santos a uma pena de 19 anos e quatro meses de reclusão. No entanto, ele conseguiu fugir da Justiça após cumprir 11 anos e 10 meses de sua pena.





A partir do mandado de prisão, os policiais civis realizaram diligências que culminaram na captura do foragido, na tarde de quinta-feira (14), no bairro Bailarina. O indivíduo foi levado à Delegacia Regional de Acaraú, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis, e posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.





Portal GCMAIS