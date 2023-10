DEVIDO A FALHA DE SOFTWARE DAS URNAS ELETRÔNICAS, ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA TERÁ RECONTAGEM DE VOTOS

Após reunião de várias horas realizada na última quinta-feira, 5, a Prefeitura de Fortaleza decidiu, em acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), realizar uma nova recontagem de votos da eleição para Conselhos Tutelares de Fortaleza, o motivo de acordo com fontes que acompanharam a detecção do erro foi devido a um problema no software das urnas, que foi disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e o utilizado pela Prefeitura estava desatualizado.





O erro fazia que candidatos que tiveram mais de 100 votos em determinadas urnas foram registrados como tendo no máximo 99 votos na contagem final.





O resultado divulgado no Diário Oficial com a lista de candidatos eleitos será revogado e uma nova resolução será publicada com as informações da recontagem. Representantes do MPCE estarão presente no local da apuração, dando apoio ao processo de recontagem que utilizará um sistema do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), para a releitura dos boletins.





Fonte: Portal Metrópole News