Ex-vice-prefeito é morto a tiros no dia do próprio aniversário em fazenda

O ex-vice-prefeito de Campo Florido, no Triângulo Mineiro, Otaliba Signato de Melo Neto, foi vítima de um latrocínio na madrugada desta segunda-feira (2 de outubro) em uma fazenda na zona rural do município. O crime ocorreu no dia do aniversário do político, que completou 43 anos.



Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, Otaliba e amigos estavam na fazenda quando foram surpreendidos por cinco criminosos, que renderam os moradores e exigiram dinheiro e joias. Dois dos bandidos estavam armados.

Segundo uma testemunha que também estava na fazenda com Otaliba, em determinado momento, um dos criminosos atirou, atingindo o político. Ele morreu no local, com um ferimento na região das costas.

Os criminosos fugiram em uma caminhonete de uma das pessoas que estavam na fazenda. O veículo foi localizado horas depois pela Polícia Militar abandonado em uma estrada de terra que dá acesso à BR-262.

Por causa da morte do político, a Prefeitura de Campo Florido decretou luto oficial por três dias. “Neste momento de profunda dor, oferecemos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu o município.

O Tempo