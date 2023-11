Delegado que agrediu mulher é filmado urinando em viatura no interior do Ceará

O delegado Paulo Hernesto Pereira Tavares, detido por agressão após um acidente, foi filmado urinando em uma viatura da Polícia Civil do Ceará na Delegacia de Brejo Santo, para onde foi conduzido após os eventos tumultuados do último sábado (11). Além do episódio, novos vídeos mostram o delegado em estado alterado, envolvido em discussões com funcionários da delegacia.