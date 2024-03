Família descobre em velório que corpo de parente foi trocado

Uma família do Vale do São Patrício, em Goiás, descobriu durante o velório que se despedia do corpo errado. O do homem, de 37 anos, havia sido enviado para ser velado no local errado.



A funerária informou que o erro aconteceu, pois o irmão de um dos falecidos reconheceu o corpo errado no Instituto Médico Legal (IML) de Goianésia.

O irmão foi advertido pela família e retornou ao IML para desfazer a falha. Porém, funcionários do IML precisaram comparecer ao local do velório para resolver o problema.

O corpo do familiar foi trocado com o de um homem morto na terça-feira (19/3) durante uma ação policial em Jaraguá, também em Goiás. O corpo levado pelo IML foi liberado para a família correta a fim de ser enterrado.

Metrópoles