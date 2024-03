Na manhã de ontem (3), por volta das 08h30, uma moto Honda Biz 110 de cor vermelha e placa SBB2F35, foi roubada por dois indivíduos armados que ocupavam uma moto.

Os assaltantes levaram o veículo e o celular da vítima, fugiram em rumo ignorado.

Em tempo

Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em conato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo e o anonimato são garantidos.