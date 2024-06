V1OLÊNCIA EM SOBRAL: HOMIC1DIO A FACA É REGISTRADO NO MERCANDO CENTRAL

Um crime de homicídio foi registrado na tarde deste sábado, dia 8, dentro do banheiro no mercado central, no centro da "Princesa do Norte".

Um homem identificado por Jorge Luís, conhecido por Kfio, aproximadamente 30 anos, catador de reciclagem, foi assassinado com vários golpes de faca.

O autor do crime fugiu em rumo ignorado.

Sobral registra 51 homicídios dolosos no corrente ano!

A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.

Mais detalhes a qualquer momento.