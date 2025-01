Oscar Rodrigues apresenta a nova equipe de comunicação do SAAE

A nova equipe de comunicação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) esteve reunida com o prefeito Oscar Rodrigues nesta quinta-feira (9/1), para dirimir sobre as estratégias que deverão ser adotadas para deixar a população sobralense informada sobre o dia a dia da Autarquia, que é comandada pelo ex-vereador Júnior Balreira. Edilson Silva, Paulo Porfírio e Silveira Rocha serão os responsáveis pela missão.





DETALHE





Desde a saída de Fabner Utida na quarta-feira (8/1), a comunicação da nova gestão está acéfala. O novo titular ainda não foi anunciado. Um nome que agrade a gregos e troianos está sendo buscado. A ideia é que se encerrem os achaques ao prefeito por parte de aliados que querem decidir quem pode e quem não pode trabalhar para a PMS.





Fonte: Sobral em Revista