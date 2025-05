Médico é flagrado agredindo garoto de 13 anos em condomínio de luxo em Sobral

Um médico foi flagrado agredindo um garoto de 13 anos em uma quadra no município de Sobral, no interior do Ceará. A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (1º), em um condomínio de luxo na cidade, após uma briga entre a vítima e o filho do médico. Conforme informações do portal Sobral Online, os dois garotos se desentenderam, com o pai de um deles tendo decidido intervir, agredindo o outro.





Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionados para a ocorrência e conduziram o profissional de saúde para a Delegacia Municipal de Sobral, vinculada à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com o suspeito tendo sido liberado do local logo em seguida. Já a vítima passou por atendimento médico e receberá acompanhamento psicológico, após o ocorrido. A Polícia Civil segue acompanhando o caso.





Conforme informado, o suspeito seria Alexandre Paz, médico ginecologista e obstetra atuante na região. Em vídeo registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades, é possível ver o momento do confronto, com o adulto empurrando o adolescente, que cai no chão em seguida.





Testemunhas ainda relatam que ele teria dado socos e empurrões. A violência foi interrompida a partir da iniciativa de outros moradores do condomínio.





Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) foram acionadas para a ocorrência, no bairro Renato Parente. Chegando ao local, os policiais foram recebidos por um homem que relatou uma agressão sofrida por seu filho, um adolescente que também estava presente. O suspeito da agressão já estava contido por moradores da região. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Sobral, onde as partes foram ouvidas e um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.





