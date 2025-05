Mulher é presa ao tentar entrar com droga líquida escondida em roupa na Unidade Prisional de Sobral

Na tarde desta quarta-feira (30), uma mulher foi presa em flagrante ao tentar introduzir droga líquida na Unidade Prisional Regional de Sobral. A ação foi descoberta por policiais penais durante os procedimentos de revista.





Identificada como Maria Jordana da Silva, a mulher levava a substância ilícita embebida em um short, que seria entregue ao filho, Francisco Maciel Gomes da Silva, detido na unidade desde fevereiro deste ano. Ao ser abordada, Maria Jordana confessou o crime. Tanto ela quanto o filho foram encaminhados à Delegacia Regional de Sobral, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. O material apreendido passará por perícia para identificação do tipo de droga envolvida.





O caso reforça a vigilância dos agentes penitenciários no controle de entrada de materiais na unidade e evidencia as tentativas de burlar o sistema com métodos cada vez mais disfarçados.





Fonte: Sobral Online