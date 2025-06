Se você é fã de futebol e gosta de acompanhar as emoções do Campeonato Cearense Série C, não perca a oportunidade de assistir ao confronto entre Guarany de Sobral e Limoeiro do Norte!





A partida promete muita emoção, com times que buscam a vitória para avançar na competição e conquistar o seu espaço na tabela.



O jogo terá início às 17h deste sábado, dia 28, no Estádio do Junco, em Sobral.