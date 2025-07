Hoje tem jogo emocionante pela 4ª rodada do Campeonato Cearense Série C! ASSISTA AO VIVO AQUI

Neste domingo (20), os amantes do futebol podem se preparar para uma tarde de muita emoção no estádio Juvenal Melo, em Crateús. A bola vai rolar às 15h30, e as equipes prometem um duelo cheio de energia e garra.





O Guarany, que busca manter sua liderança na tabela, enfrenta o time de Crateús, que está determinado a conquistar uma vitória e subir na classificação. A expectativa é de um jogo de alto nível, com muitas jogadas de ataque e defesa, além do apoio vibrante das torcidas que prometem encher o estádio e incentivar seus times do começo ao fim.





Esse confronto promete ser um verdadeiro show de futebol, com ambos os times buscando a vitória para se consolidar na competição.





Não perca! A emoção do Campeonato Cearense Série C está garantida neste sábado em Crateús.