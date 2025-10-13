CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


segunda-feira, 13 de outubro de 2025

Golpe do Perfume no Uber: saiba como identificar e se proteger

segunda-feira, outubro 13, 2025

Um novo golpe tem chamado atenção de usuários de aplicativos de transporte: o chamado “golpe do perfume”. 

Nele, motoristas liberam odores fortes, como perfumes ou substâncias químicas, dentro do veículo para desorientar os passageiros, tornando-os vulneráveis a roubos, furtos de documentos e até violência física. 

O golpe ocorre durante a corrida, quando o motorista alega que o cheiro é apenas um aromatizador. 

No entanto, a substância provoca mal-estar e confusão mental, e em alguns casos o motorista pode desviar a rota ou encerrar a corrida em locais isolados para cometer o crime. 

Especialistas em segurança digital alertam para alguns sinais de alerta: motoristas ou veículos que não correspondem ao que aparece no aplicativo, desvios de rota sem explicação, odores fortes repentinos, ar-condicionado ligado com janelas fechadas e uso de máscara sem necessidade aparente.

Para se proteger, os usuários devem sempre conferir placa, modelo e nome do motorista, compartilhar sua localização em tempo real com familiares ou amigos, acompanhar o trajeto e confiar em seus instintos, encerrando a corrida em locais seguros caso algo pareça suspeito. 

Caso uma pessoa seja vítima do golpe, é recomendado reunir evidências, registrar boletim de ocorrência, denunciar o incidente no aplicativo e proteger dados pessoais contra possíveis vazamentos. 

O golpe do perfume reforça a necessidade de atenção e cuidados durante o uso de serviços de transporte por aplicativo, mostrando que medidas preventivas simples podem evitar situações de risco.

Com informações do portal CM7

Veja mais sobre:

