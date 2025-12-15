CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 15 de dezembro de 2025

Aparelho celular encontrado em Sobral: dono é procurado para devolução

segunda-feira, dezembro 15, 2025  Nenhum comentário

Um aparelho celular foi encontrado na tarde desta segunda-feira nas proximidades do bairro Alto da Rolinha, em Sobral. A pessoa que localizou o telefone está tentando encontrar o dono para realizar a devolução.

De acordo com a mensagem divulgada junto à imagem do aparelho, o celular pertence a um homem. O telefone aparenta estar bloqueado e sem acesso à internet no momento do registro, impossibilitando contato direto com familiares ou amigos.

No comunicado, é solicitado que quem conhecer o proprietário do aparelho ou o próprio dono entre em contato pelo número:

📞 (88) 99241-1230

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 