Aparelho celular encontrado em Sobral: dono é procurado para devolução

Um aparelho celular foi encontrado na tarde desta segunda-feira nas proximidades do bairro Alto da Rolinha, em Sobral. A pessoa que localizou o telefone está tentando encontrar o dono para realizar a devolução.





De acordo com a mensagem divulgada junto à imagem do aparelho, o celular pertence a um homem. O telefone aparenta estar bloqueado e sem acesso à internet no momento do registro, impossibilitando contato direto com familiares ou amigos.





No comunicado, é solicitado que quem conhecer o proprietário do aparelho ou o próprio dono entre em contato pelo número:





📞 (88) 99241-1230