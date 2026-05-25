Prefeitura de Sobral inaugura CEI Maria Rogiana Ponte Linhares no bairro Alto do Cristo

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação, realiza nesta quarta-feira (27/05), às 18h, a cerimônia de inauguração do Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Rogiana Ponte Linhares, localizado no bairro Alto do Cristo.





Em funcionamento desde janeiro de 2026, a nova unidade atende cerca de 340 crianças, contemplando turmas do Infantil Bebê (berçário) ao Infantil V. O equipamento conta com estrutura moderna, com 8 salas de aula, mobiliário novo e ambientes planejados para promover o desenvolvimento integral dos estudantes, incluindo espaços de convivência e lazer.





A entrega do CEI amplia a oferta de vagas na educação infantil e assegura às crianças um ambiente moderno, seguro e acolhedor, cuidadosamente planejado para estimular o aprendizado, o convívio e o desenvolvimento integral desde os primeiros anos de vida.





SERVIÇO

Inauguração do Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Rogiana Ponte Linhares

Quarta-feira, 27 de maio, às 18h

Bairro Alto do Cristo – Sobral (CE)