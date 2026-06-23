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terça-feira, 23 de junho de 2026

Vende-se Chevrolet Classic Advantage 2014 em excelente estado de conservação

terça-feira, junho 23, 2026  Nenhum comentário

Um Chevrolet Classic Advantage 2014 está disponível para venda. Segundo o anunciante, o veículo encontra-se em excelente estado de conservação e conta com diversos itens de conforto e praticidade.

O automóvel é equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e rodas de liga leve, além de outros acessórios que tornam o modelo ainda mais completo.

Os interessados em obter mais informações ou negociar a compra podem entrar em contato pelo telefone (88) 98119-4829.

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