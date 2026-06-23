Vende-se Chevrolet Classic Advantage 2014 em excelente estado de conservação

Um Chevrolet Classic Advantage 2014 está disponível para venda. Segundo o anunciante, o veículo encontra-se em excelente estado de conservação e conta com diversos itens de conforto e praticidade.





O automóvel é equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e rodas de liga leve, além de outros acessórios que tornam o modelo ainda mais completo.





Os interessados em obter mais informações ou negociar a compra podem entrar em contato pelo telefone (88) 98119-4829.