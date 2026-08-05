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quarta-feira, 5 de agosto de 2026

Cinco são presos por expulsar moradores com pichações do CV em Tianguá

quarta-feira, agosto 05, 2026  Nenhum comentário

Cinco pessoas foram presas na terça-feira (04), em Tianguá, suspeitas de expulsar moradores a mando da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o grupo ameaçava famílias e mandava que deixassem as casas. Uma das residências foi pichada com ordem de saída em 24 horas. A mensagem foi assinada com a sigla "CV".

Os presos são quatro homens e uma mulher, capturados em diligências da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Um dos homens, de 23 anos, tem antecedentes por tráfico de drogas e organização criminosa. A mulher, de 18 anos, tem histórico de ato infracional análogo a tráfico. Os outros têm 21, 27 e 37 anos.

Com eles foram apreendidos celulares, que serão usados na investigação.

O grupo foi autuado por integrar organização criminosa e extorsão. O caso é investigado pela Delegacia de Tianguá. Via CN7

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