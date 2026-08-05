Sobral reduz em 76,9% os homicídios em julho e registra queda de 33,9% no acumulado do ano

Sobral registrou uma expressiva redução nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) durante o mês de julho de 2026. Levantamento realizado pelo portal Sobral.com, com base nos dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), aponta uma queda de 76,9% em comparação com o mesmo período do ano passado.





Segundo as estatísticas, o município contabilizou três CVLIs em julho de 2026, contra 13 ocorrências registradas em julho de 2025.





O balanço dos sete primeiros meses do ano também apresenta melhora nos indicadores da violência letal. Entre janeiro e julho de 2026, Sobral registrou 41 Crimes Violentos Letais e Intencionais, enquanto no mesmo período de 2025 foram contabilizados 62 casos.





A comparação representa uma redução de 33,9% no acumulado do ano, indicando uma tendência de queda nos índices de homicídios no município.





Os Crimes Violentos Letais e Intencionais englobam homicídios dolosos, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios, sendo um dos principais indicadores utilizados para medir os níveis de violência.





Embora os números apontem avanço nos indicadores de segurança pública, especialistas destacam que o desafio permanece na manutenção das ações de prevenção e repressão qualificada para consolidar a redução da criminalidade.





Fonte: Sobral.com