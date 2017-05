LAMENTÁVEL: Vídeo mostra assalto que resultou na morte de policial

Este foi o segundo PM morto em uma semana, em Fortaleza.

O policial chegava em casa, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, em sua motocicleta quando foi abordado pelos suspeitos, que se aproximaram em uma motocicleta. Enquanto um dos homens desce e rende o militar, o outro fica na motocicleta. O suspeito coloca uma arma no pescoço do policial, identificado como José Carlos Vasconcelos.





Segundo relatos de uma testemunha, os criminosos anunciaram o assalto, mas ao ver a pistola do agente de segurança, um deles falou para o segundo atirar. José Carlos ainda tentou fugir, mas foi atingido na nuca. Após realizarem o crime, os suspeitos fugiram do local, levando o celular e a arma do militar.





A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que diligências são realizadas para encontrar os suspeitos. “A SSPDS lamenta a morte do profissional de segurança reformado e se solidariza com os familiares e amigos, ao passo que ressalta que empregará todos os esforços para prender os envolvidos no crime”, disse o órgão, em nota.

Com informações do portal CnewsVídeo YouTube