Ivo Gomes anuncia 250 novos policiais e investimento de R$ 3,5 milhões para o bairro Sinhá Sabóia

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, relatou na sua página pessoal na rede social Facebook, dois importantes encontros nos quais esteve presente na manhã desta quarta-feira, 1º de novembro, em Fortaleza, defendendo os interesses coletivos da população sobralense.





No primeiro, ao lado da vice-governadora Izolda Cela, do secretário da Segurança do Ceará, André Costa, do Comandante Geral da PM e o do Delegado Geral da Polícia Civil, Ivo Gomes tratou dos preparativos para a chegada, agora em novembro, de mais 250 novos policiais que irão fortalecer o patrulhamento ostensivo e preventivo na sede e nos distritos.





No segundo encontro, ao lado do deputado federal Leônidas Cristino, o prefeito sobralense assinou com a Caixa Econômica Federal, contrato de repasse de recursos para a obra do novo Parque Ecológico do Sinhá Saboia, na área hoje conhecida como Suvaco da Cobra, fruto de uma emenda parlamentar de R$ 3,5 milhões do deputado.





Fonte: Sobral em Revista