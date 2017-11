POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM DROGAS NO BAIRRO SUMARÉ

No final da noite de quarta-feira (01), policiais militares do RAIO 05 realizavam patrulhamento pela Rua São Gonçalo no bairro Sumaré, quando um indivíduo ao perceber a aproximação da patrulha policial empreendeu fuga. Os PMs realizaram a perseguição e o suspeito foi interceptado dentro de uma residência, onde foi encontrado várias gramas de maconha e cocaína.





Durante a vistoria domiciliar foi encontrado mais drogas e apetrechos utilizados no preparo para a venda dos entorpecentes, além de uma certa quantia em dinheiro.





Os indivíduos foram identificados como Fábio Alves Lopes, 23 anos e Cid Coimbra de Souza, 21 anos.





Os acusados foram encaminhado à Delegacia Regional de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 190