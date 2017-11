Vídeos mostram face cruel da “guerra” de facções em Fortaleza, com tiroteio e morte

Imagens são postadas nas redes sociais pelos próprios criminosos e mostram como a violência fugiu do controle das autoridades da Segurança Pública. Em oito dias de novembro, mais de 50 pessoas foram mortas da Capital.

Dois novos vídeo postados nas redes sociais revelam o poder de fogo e ousadia de criminosos no Ceará. Um deles mostra bandidos em uma troca de tiros na periferia de Fortaleza. Nas imagens, aparecem jovens que seriam integrantes de facções criminosas empunhando armas de grosso calibre e em pleno confronto armado, à luz do dia, na periferia da Capital cearense.





Noutro vídeo, gravado em local não identificado, as cenas de violência são ainda pior. Os bandidos invadem uma residência e de lá retiram à força um homem que, imediatamente, é executado sumariamente com vários tiros à queima-roupa quando já está rendido no chão. Um jovem é visto descarregando a arma contra a vítima e em seguida foge.





Assista ao vídeo da morte:

Outro detalhe importante no vídeo mostra que uma patrulha da Polícia Militar está bem próxima do local do crime e logo surge na rua segundos após o homem ser executado.





Mortes





Em apenas oito dias, a Capital cearense registrou 52 casos de assassinatos, a maioria, conforme as autoridades, com características de “acerto de contas” entre as facções criminosas GDE (Guardiões do Estado) e CV (Comando Vermelho), que estão em “guerra” no estado.





Assista ao vídeo do tiroteio:

Com informações do portal Cearanews7 e do Blog do Jornalista Fernando Ribeiro