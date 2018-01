Guardas Municipais flagram descarte irregular de entulho na Lagoa do bairro Dr. José Euclides

Na tarde desta nesta quarta-feira (24), os Agentes da Guarda Municipal de Sobral, por meio da composição da Viatura Ronda 03 da GCMS, comandada pelos Subinspetores João Carlos e Célio e Guardas França e Ednaldo, durante rotina de patrulhamento, flagraram um caminhão particular no momento em que despejavam entulho de forma irregular na área da Lagoa do bairro Dr. José Euclides (Terenos Novos).





Na operação a equipe da GCMS, notificou conforme a legislação municipal, o dono do Veículo Mercedes de Placa KER 8739, de propriedade do empresário Eudes Albuquerque do “Depósito Eudes Construções”, além de ser orientado a recolher o material e dar o destino adequado.





O trabalho de fiscalização será ampliado com campanhas de conscientização e educação ambiental, além de rondas em pontos de descarte irregular para flagrar infratores.





Já na próxima sexta-feira (26), às 18hs, o Governo do Estado Camilo Santana, juntamente com Prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), darão Ordem de Serviço das obras do Parque da Lagoa do Dr. José Euclides nos Terenos Novos.