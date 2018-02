CAOS NO CENTRO POP DE SOBRAL

Sem mantimentos, funcionários são obrigados a buscar apoio de empresários com doações (pão, leite, açúcar, café etc) para que não falte o café da manhã dos poucos moradores em situação de rua que ainda não abandonaram o serviço. Coordenadora denunciada por assédio moral e por maus tratos aos mendigos foi convidada para se demitir, mas sem moral nenhum, secretaria de Assistência Social nada fez e os problemas continuam com a mesma coordenadora Cinthia Mesquita. Moradores em situação de rua prometem fazer um abaixo assinado exigindo a demissão da atual coordenadora. Muitos deixaram de procurar os serviços do Centro Pop por conta das humilhações sofridas, segundos eles denunciaram a nossa equipe.





Fonte: Wellington Macedo