LAMENTÁVEL! MORRE NA SANTA CASA DE SOBRAL JOVEM BALEADO NO SINHÁ SABÓIA

Morreu na noite de ontem (29), no hospital Santa Casa de Sobral, jovem que foi ferido a bala na rua Caetano Figueiredo, nas proximidades do antigo clube do BNB.





A vítima foi atingida com dois disparos, ainda chegou a ser socorrida para o hospital, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu.





Os autores do crime estavam em um motocicleta e fugiram em rumo ignorado.





A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a autoria e a motivação.



72 homicídios dolosos já foram registrados no município de Sobral em 2018.