POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL CAPTURA AUTOR DE HOMICÍDIO NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

A Polícia Militar por meio da Unidade de Segurança e equipes da Força Tática capturou, nesta segunda-feira (24), o autor do homicídio registrado neste domingo (23), no bairro Sinhá Sabóia em Sobral, no qual a vítima de apenas 16 anos foi assassinada a tiros.





O acusado foi preso e identificado como Alexsandro Diogo Duarte Júnior, 21. O homem já respondia na justiça pelos crimes de roubo, porte ilegal de armas e seis homicídios. De acordo com o Tenente Coronel Assis Azevedo, responsável pelo 3º Batalhão de Polícia Militar em Sobral, "o aumento da criminalidade é causado pela certeza da impunidade".





O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e em seguida para a Cadeia Pública, onde aguardará o julgamento.





Fonte: Sobral Portal de Notícias