Um adolescente identificado como ''Luquinha'', 15 anos, foi ferido a bala no inicio da tarde desta terça-feira (11), nas imediações da rua Francisquinha Frota, no bairro Dom José 2. Os atiradores estavam em uma motocicleta. Os motivos ainda são desconhecidos. A polícia foi comunicada do ocorrido. A vítima segue recebendo os cuidados médicos em um dos leitos do hospital Santa Casa.





Com informações do portal O Sobralense