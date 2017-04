SOBRAL-CE: Bar do "LULU" promove campeonato de "Gente Feia"

Uma proposta inusitada de inversão aos tradicionais concursos de miss e mister. Acontece no próximo dia 20 de maio, o primeiro “Campeonato de Gente Feia”, organizado por frequentadores do Bar do Lulu, no Centro de Sobral.





“Tudo começou com uma brincadeira”, explicou Jackson, frequentador do bar. “Eu estava conversando com um amigo e brinquei dizendo que ia fazer um campeonato. Ele se empolgou e disse que era para fazer mesmo que ele participava”, lembra.





A brincadeira tomou rumo sério e terá prêmios para os vencedores: R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 300, além de troféu. De acordo com a organização do campeonato, todo o dinheiro para a premiação já foi assegurado.





Aos interessados, resta comparecer ao bar no próximo dia 20, uma vez que a inscrição acontecerá na data. Porém, com quase um mês de antecedência e com detalhes sobre como o campeonato acontecerá, não faltam interessados na cidade. “Muita gente disse que vai participar, viu? E se você tiver interesse, pode vir também. Mas não venha só, não! Traz teus amigos, viu?”, brincou com o repórter.





Com informações do portal Cnews