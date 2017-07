UFC está entre as melhores universidades da América Latina, aponta ranking britânico

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é considerada a 39ª melhor universidade da América Latina, segundo o levantamento britânico Times Higher Education (THE). Esse é um dos mais prestigiados rankings internacionais de universidades.





No total, 81 instituições de ensino superior são mencionadas no ranking. No Nordeste, ao lado da UFC, estão a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na 26ª posição, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na 57ª colocação e a Universidade Estadual da Bahia (Uneb) em 68°.





Divulgadas na última quinta-feira (20), as informações da publicação britânica revelam que o Brasil, no topo da lista com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), aparece com 32 universidades no ranking, maior número entre os países analisados.





Essa é a segunda vez que o THE faz o levantamento apenas com instituições de ensino e pesquisa da região.





O ranking considera os seguintes itens: ensino (ambiente de aprendizagem), pesquisa (volume de publicações, reputação dos periódicos nos quais a instituição publica etc.), citações, internacionalização e transferência de conhecimento. O resultado da UFC foi puxado, principalmente, pelos itens ensino, cuja nota foi 53,5, e citações, com pontuação 53,9.





Top 10 do ranking:





1 – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

2 – Universidade de São Paulo (USP)

3 – Pontifícia Universidade Católica do Chile

4 – Universidade do Chile

5 – Universidade dos Andes (Colômbia)

6 – Instituto de Tecnologia e Ensino Superior de Monterrey (México)

7 – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

8 – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

9 – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

10 – Universidade Nacional Autônoma do México





Instituições brasileiras

1 – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

2 – Universidade de São Paulo (USP)

7 – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

8 – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

9 – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

11 – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

12 – Universidade Estadual de São Paulo (Unesp)

14 – Universidade Federal do ABC (UFABC)

15 – Universidade Federal de Santa Catarina

16 – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)

18 – Universidade Federal de São Carlos

19 – Universidade de Brasília (UnB)

24 – Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)

26 – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

32 – Universidade Federal de Viçosa

39 – Universidade Federal do Ceará (UFC)

43 – Universidade Federal Fluminense

44 – Pontifícia Universidade Católica do Paraná

53 – Universidade Federal de Goiás

54 – Universidade Federal de Lavras

55 – Universidade Federal do Paraná (UFPR)

56 – Universidade Federal de Pelotas

57 – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

59 – Universidade Estadual de Londrina (UEL)

65 – Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop)

66 – Universidade Presbiterana Mackenzie

68 – Universidade do Vale dos Sinos

69 – Universidade Estadual de Maringá (UEM)

70 – Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

75 – Universidade Nove de Julho (Uninove)

78 – Universidade Estadual da Bahia (Uneb)

81 – Universidade do Vale do Itajaí