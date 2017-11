SARGENTO FROTA E SUA EQUIPE APREENDE MAIS DE 10 KG DE MACONHA NO SINHÁ SABÓIA

Na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 7h, Policiais Militares comandados pelo Sargento Frota, receberam uma denúncia dando conta que na Rua Apoema, bairro Sinhá Sabóia, tinha uma residência com muita maconha. Os PMs se deslocaram para averiguar a denúncia, quando chegaram no local, flagraram um casal com mais de 10 kg de maconha dentro de uma bolsa.





O casa preso foi identificado por Francisca Reginaldo Duarte de Sousa, 35 anos, natural de Sobral e Benedito Kelson Chaves Nascimento, 33 anos, natural de Sobral.





Os acusados foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.





Os Policiais que efetuaram a apreensão e as prisão foram: Sargento Frota, Cabo Silva Neto, Cabo Rômulo, Cabo Santos, Soldado Weslen e Soldado Robério.