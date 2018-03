TRAGÉDIA: Acidente deixa duas pessoas mortas na BR-222 no distrito de Patos

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 15, na BR-222, no distrito de Patos em Sobral.





De acordo com informações de testemunhas, um caminhão que carregava cimento colidiu em um veículo pálio da cidade de Itapajé. Três pessoas estavam no interior do veículo, duas delas morreram no local. A outra vítima do acidente permaneceu aguardando uma ambulância.

A Perícia Forense foi acionada e os corpos serão transladados para o Instituto Médico Legal (IML).





(Via SPN)