Ônibus do cantor Léo Magalhães pegou fogo após ser apreendido, em São Paulo

Sertanejo não estava no veículo, na hora do incidente; ninguém se feriu, segundo assessoria.

O ônibus do cantor Léo Magalhães pegou fogo na Via Dutra, em São Paulo, na manhã desse domingo, 8. O incidente foi registrado próximo ao km 326, no sentido São Paulo, na altura do distrito de Engenheiro Passos.





Segundo informações da assessoria do cantor, o ônibus foi apreendido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na cidade de Rezende, no Rio de Janeiro, por falta da lista de passageiros.





Em nota enviada ao MAIS GOIÁS pela assessoria de imprensa do artista, o ônibus foi apreendido na tarde de sábado (7) quando a equipe do cantor voltava de um show no Espírito Santo e seguia para Jundiaí (SP), onde Léo Magalhães fez um show ontem a noite.





De acordo com a assessoria, em virtude da apreensão do ônibus em Rezende (RJ), a equipe se locomoveu para a cidade de Jundiaí em uma van contratada pela equipe do artista.





“Felizmente o ônibus estava sem passageiros quando pegou fogo, no trajeto para o pátio em Aparecida do Norte. O motorista que conduzia o veículo foi designado pela ANTT e passa bem”, diz a note enviada pela assessoria do cantor.





Apenas o motorista estava no veículo quando começaram as chamas, mas ele conseguiu sair a tempo e ileso. O fogo consumiu totalmente o ônibus. Bombeiros foram acionados e apagaram as chamas. Ninguém ficou ferido. Uma perícia será feita no veículo para apurar as causas do incêndio.





Ainda de acordo com a assessoria do artista, Léo Magalhães lamenta o episódio e “se diz aliviado por ninguém ter se machucado”.





O Mais Goiás tentou contato com a ANTT, mas até a publicação dessa matéria não obtivemos retorno. (Portal Mais Goiás)