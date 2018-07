Homenagens marcam a despedida ao Inspetor Gonçalo Neto

Após missa de corpo presente celebrada na Igreja Santo Antônio, no Conjunto Monsenhor Aloisio Pinto, na tarde de domingo (08), o corpo do Inspetor da Guarda Municipal, Gonçalo Neto, foi levado em cortejo até o cemitério São Francisco, numa viatura do Corpo de Bombeiros, ao som das sirenes da viatura.





O cortejo foi acompanhado por veículos oficiais e também de familiares e amigos do inspetor. Além seus colegas de farda membros da Guarda Municipal, policiais militares, policiais civis, Corpo de Bombeiros e Agentes Penitenciários participaram da despedida.





O Inspetor Gonçalo Neto teve morte confirmada na manhã de sexta-feira, dia 6, em um dos leitos do hospital Santa Casa, onde estava hospitalizado desde quando deu entrada gravemente ferido a bala, juntamente com outro homem identificado como Francisco Israele Porfírio Soares, 20 anos, que também não resistiu e foi a óbito ainda na terça-feira, do dia 3.





Emocionados os colegas de farda prestaram sua ultima homenagem ao agente no momento do enterro, com honras militares. (Blog do Célio Brito)