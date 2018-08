TJCE republica resultado final da prova objetiva do concurso para juiz

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) republicou, nesta terça-feira (14/08), o resultado final da prova objetiva do concurso para juiz substituto. A medida atende à decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do processo nº 0005851-20.2018.2.0000. Clique aqui e veja na íntegra.





Em razão disso, foi ampliado o número de candidatos inscritos para concorrerem às vagas reservadas aos negros que foram considerados aprovados na primeira fase.





A primeira prova escrita (discursiva) será aplicada no dia 31 de agosto, às 14h. A segunda prova (sentença cível) será no dia 1º de setembro, e, a terceira (sentença criminal), no dia 2 de setembro, também às 14h.