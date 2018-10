LAMENTÁVEL! HOMEM MORRE AFOGADO NO RIO ACARAÚ!

Um homem identificado como Jurandi Pereira Rocha, 51 anos, natural de Fortaleza, foi encontrado morto no rio Acaraú, em Sobral. As informações iniciais apontam que o homem era morador de rua, porém, tinha familiares na Pintor Lemos. De acordo ainda com as informações colhidas no local, o sr. Jurandir havia entrado no rio por volta de 17:00 hs de ontem (28), sendo que ao mergulhar não retornou mais. Na manhã de hoje uma equipe do corpo de Bombeiro encontrou o corpo do cidadão já sem vida.