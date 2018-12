UNINTA - Medicina Veterinária promoveu II MicroVET e o I ParasitoVet

O curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pela Profa. Ma. Érika Lage, ofertou o II MicroVET e o I ParasitoVet. Os eventos ocorreram no anexo C da instituição. A programação foi diversificada e com grande adesão dos alunos.





De acordo com a Profa. Dra. Gissandra Farias “os eventos tiveram como base a exploração de metodologias alternativas de ensino e aprendizagem. Consideradas imprescindíveis para compreensão e apreensão do conhecimento, esses métodos dinamizam as tradicionais aulas teóricas ministradas em sala de aula, proporcionando aos alunos das disciplinas de microbiologia e parasitologia veterinária a oportunidade de pesquisar e construir o conhecimento acerca da biologia de vírus, fungos, bactérias, artrópodes, protozoários e helmintos”, finalizou.





Os resultados das pesquisas foram apresentados ao público em modelos 3D, maquetes e banners. Os inscritos e visitantes puderam degustar de produtos com origem animal, elaborados a partir da exploração industrial da atividade de alguns microrganismos.