HOMEM IMPROVISA PEDAÇO DE MADEIRA COMO PRÓTESE PARA SUA PERNA; VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais tem comovido milhares de internautas. Nele, um homem que não foi identificado aparece sentado, utilizando um pedaço de madeira improvisado como prótese para sua perna amputada. A cena, revela não apenas a engenhosidade do protagonista, mas também a dura realidade enfrentada por pessoas em situação de vulnerabilidade. O vídeo que tocou corações Com pouco. A gravação é curta, mas a imagem fala por si. Nos comentários, usuários se manifestaram com mensagens de apoio e indignação. “Isso parte o coração. Como pode alguém viver assim em pleno 2025?”, escreveu uma internauta. Outro comentou: “Esse homem é um guerreiro. Precisamos ajudá-lo.” Porém, a falta de identidade do senhor dificulta essa ajuda.

Realidade invisível





O caso reacende o debate sobre o acesso à saúde pública, especialmente em regiões mais afastadas e carentes do país. Segundo dados do IBGE, milhares de brasileiros com deficiência física ainda não têm acesso a próteses ou tratamentos adequados, vivendo com improvisações que colocam em risco sua saúde e dignidade.





🎥 Vídeo // Reprodução





PORTAL DM - O SEU INFORMATIVO DIGITAL