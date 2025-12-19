CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 19 de dezembro de 2025

HEROÍSMO: ato de bravura impede crime e salva criança na zona rural de Tianguá

sexta-feira, dezembro 19, 2025

Um ato de coragem e humanidade marcou a última quarta-feira, dia 17, na zona rural de Tianguá. O homem identificado como Wylkemberto Gomes protagonizou uma ação heroica ao impedir que uma criança fosse atacada por um idoso, em uma situação que poderia ter terminado em tragédia.

Segundo informações apuradas, Wylkemberto percebeu a situação de risco e não hesitou em agir. Com extrema bravura, ele interveio no momento exato, conseguindo afastar o suspeito e garantir a integridade da criança. A atitude rápida e decisiva evitou que o menor fosse vítima de abuso e, possivelmente, salvou sua vida.

A ação de Wylkemberto Gomes repercutiu fortemente entre moradores da região, que passaram a tratá-lo como um verdadeiro herói. O gesto é visto como exemplo de coragem, empatia e compromisso com a proteção da infância — valores que merecem o reconhecimento da sociedade e das autoridades locais.

Apesar da gravidade do caso, o suspeito ainda não foi localizado. As forças de segurança seguem em diligências intensas na região, mantendo uma verdadeira caçada ao idoso, que permanece foragido. A polícia reforça o pedido de colaboração da população, destacando que qualquer informação pode ser repassada de forma anônima e ajudar na captura do indivíduo.

Enquanto as investigações continuam, fica o reconhecimento público a Wylkemberto Gomes, cuja atitude firme e altruísta fez a diferença e evitou um desfecho ainda mais grave.

