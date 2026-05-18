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segunda-feira, 18 de maio de 2026

FARMÁCIA O RODOLFO: segurança é baleado durante ataque a tiros no Centro de Sobral

segunda-feira, maio 18, 2026  Nenhum comentário

Uma ocorrência de tentativa de assassinato foi registrada na madrugada do dia 17 de maio, no Centro de Sobral, ou seja,  na Rua Viriato de Medeiros. O crime aconteceu por volta das 3h.

De acordo com relatos preliminares, um homem com uma mochila se dirigiu até uma farmácia, onde atirou várias vezes contra o vigilante do estabelecimento. Após o atentado, o suspeito fugiu do local e teria recebido apoio de outro indivíduo, que o aguardava em uma rua próxima para auxiliar na fuga.

A vítima foi socorrida rapidamente e encaminhada para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil está investigando a tentativa de homicídio e realiza diligências para identificar os autores do crime, bem como esclarecer a motivação da tentativa de homicídio.

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