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domingo, 17 de maio de 2026

Cid mostra marcas de tiros após acusação de arrogância por Ciro

domingo, maio 17, 2026  Nenhum comentário

O senador Cid Gomes (PSB-CE) mostrou marcas de tiros para responder Ciro Gomes, que o acusou de arrogância por ter esquecido que um dia ter sido conhecido como irmão de Ciro -- a fala do pré-candidato ao governo do Ceará aconteceu no sábado (16) em evento do PSDB.

A manifestação de Cid foi em Sobral, horas depois do discurso de Ciro. "Para quem não acredita, levei um tiro aqui, e outro aqui a 2cm do coração e um passou por cima da minha cabeça, que ficou cheia de estilhaços".

Indagado por sua rádio, Cid Gomes respondeu a Ciro, que o enquadrou por ter atacado Alcides Fernandes, como o pai de André, esquecendo que já foi o irmão de Ciro. "Deus tá vendo. Deus tá vendo", disse o senador.

As palavras revelam o desejo de Cid se vitimizar e atacar Capitão Wagner como líder de motim. Na greve que foi alvejado, Wagner não foi quem liderou esse movimento grevista da Polícia Militar do Ceará.

Via portal CN7

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