Cid mostra marcas de tiros após acusação de arrogância por Ciro

O senador Cid Gomes (PSB-CE) mostrou marcas de tiros para responder Ciro Gomes, que o acusou de arrogância por ter esquecido que um dia ter sido conhecido como irmão de Ciro -- a fala do pré-candidato ao governo do Ceará aconteceu no sábado (16) em evento do PSDB.





A manifestação de Cid foi em Sobral, horas depois do discurso de Ciro. "Para quem não acredita, levei um tiro aqui, e outro aqui a 2cm do coração e um passou por cima da minha cabeça, que ficou cheia de estilhaços".





Indagado por sua rádio, Cid Gomes respondeu a Ciro, que o enquadrou por ter atacado Alcides Fernandes, como o pai de André, esquecendo que já foi o irmão de Ciro. "Deus tá vendo. Deus tá vendo", disse o senador.





As palavras revelam o desejo de Cid se vitimizar e atacar Capitão Wagner como líder de motim. Na greve que foi alvejado, Wagner não foi quem liderou esse movimento grevista da Polícia Militar do Ceará.





Via portal CN7