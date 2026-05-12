ALERTA, CENAS FORTES! Tragédia: homem morre afogado e tem corpo devorado por piranhas em Iranduba; veja vídeo

O que deveria ser um domingo de celebração pelo Dia das Mães terminou em tragédia no município de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus. Um homem de 37 anos, cuja identidade ainda permanece sob sigilo, morreu afogado em um dos balneários da região. O caso ganhou contornos ainda mais dramáticos quando a equipe de resgate constatou que o corpo da vítima foi parcialmente devorado por piranhas.





De acordo com informações apuradas pelo Portal e TV CM7 Brasil, o incidente ocorreu em uma área de balsas bastante frequentada por banhistas. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar as buscas e o resgate subaquático, mas, ao retirarem o homem da água, a cena chocou as testemunhas presentes: peixes carnívoros já haviam consumido partes consideráveis do tecido muscular e da face da vítima.









Mistério sobre as causas





Apesar da confirmação do óbito, as circunstâncias que levaram ao afogamento ainda são nebulosas. As autoridades trabalham com diversas hipóteses:





Acidente fatal: A vítima pode ter escorregado de uma das balsas ou embarcações.

Mal súbito: A possibilidade de um mal-estar durante o banho de rio não foi descartada.

Ação externa: Investiga-se, também, se o homem teria sido empurrado ou caído após algum incidente na embarcação. Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento exato em que os bombeiros trazem os restos mortais à superfície, evidenciando o estado em que o corpo se encontrava devido ao ataque dos peixes.





Apelo por identificação





Até a manhã desta segunda-feira (11), o corpo permanecia na gaveta de número sete do Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus, sem que nenhum familiar ou conhecido aparecesse para realizar o reconhecimento formal.





As autoridades reforçam o alerta para banhistas e frequentadores de balneários sobre os perigos dos rios amazônicos, especialmente em áreas com profundidade desconhecida e presença de fauna aquática agressiva. A orientação é que qualquer pessoa com parentes desaparecidos nas últimas 24 horas procure a sede do IML, localizada no bairro Cidade Nova.





A Polícia Civil deve aguardar o laudo da necropsia para determinar se a morte ocorreu antes ou depois do ataque das piranhas.





FONTE: PORTAL CM7