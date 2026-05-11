Fé! Cantora baleada por engano conta milagre ao voltar a andar

A cantora e missionária Keyla Costa tem alcançado muitas vidas por meio de seu impactante testemunho. Em 2024, ela foi confundida com outra mulher e baleada por engano em Goiânia, Goiás. O que na época parecia um dos acasos trágicos da vida, na verdade, tornou-se um meio para que a glória de Deus fosse revelada em sua vida e uma forte história de milagre.





Após levar o tiro, Keyla foi internada e passou por duas cirurgias. Uma delas foi para retirar a bala que ficou alojada em seu quadril, afetando sua habilidade de andar. Foi no leito do hospital que ela decidiu fazer um voto com o Senhor, para que pudesse voltar a caminhar.





Após retornar da segunda cirurgia, Keyla não sentia mais as pernas, mas foi surpreendida por uma ligação. Em um programa de TV, ela contou que o telefonema foi de uma mulher que entregou uma profecia, afirmando que o Senhor havia dito que Keyla voltaria a andar.





A missionária ficou três meses se locomovendo por meio de uma cadeira de rodas, e outros três meses andando com ajuda de uma muleta. Passado esse período, a promessa se cumpriu, e Keyla voltou a caminhar sozinha.





No final de 2025, Keyla lançou o livro Nós Carregamos a Adoração, no qual narra detalhadamente seu testemunho.





– Deus me levou a escrever este livro um ano e meio antes do acidente. Porém, o livro foi terminado após o acidente, onde Deus me levou a colocar mais de dez capítulos com vários processos de como ser uma adoradora em tempos difíceis, não murmurar e ser grata em tudo, até mesmo ficando três meses de cadeira de rodas e três meses de muleta reaprendendo andar. Hoje estou cantando, ministrando a palavra e testemunhando bem mais do que antes para a glória de Deus, pois é uma promessa que fiz – contou com exclusividade ao Pleno.News.