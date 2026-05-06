Polícia Civil desarticula grupo criminoso paulista com atuação em Sobral; 12 mandados de prisão são cumpridos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira (06), uma operação interestadual para desarticular um grupo criminoso de origem paulista que tentava expandir atuação no município de Sobral (AIS 3). A ofensiva resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, São Paulo, Goiás e Rondônia. Entre os alvos capturados, está um dos chefes do grupo criminoso, preso na capital paulista. Além das capturas, a Polícia Civil apreendeu uma quantia em espécie e celulares.





As investigações, conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia de Sobral, identificaram que o grupo estava envolvido em crimes de homicídio e tráfico de drogas na região Norte do Ceará. Entre os capturados, destaca-se um dos chefes do grupo, um homem de 26 anos, natural de Sobral, preso na capital paulista. Ele já possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo e corrupção de menores.





Dos 12 mandados, sete alvos estavam em liberdade e foram capturados durante a operação, incluindo o chefe mencionado. Os demais cinco mandados foram cumpridos contra suspeitos que já se encontravam no sistema penitenciário, em unidades de Itaitinga (CE) e em um presídio federal em Rondônia. Durante as buscas, também foram apreendidos aparelhos celulares e uma quantia em espécie.





Os capturados foram conduzidos a unidades policiais e colocados à disposição da Justiça.









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