Polícia Civil desarticula grupo criminoso paulista com atuação em Sobral; 12 mandados de prisão são cumpridos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira (06), uma operação interestadual para desarticular um grupo criminoso de origem paulista que tentava expandir atuação no município de Sobral (AIS 3). A ofensiva resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, São Paulo, Goiás e Rondônia. Entre os alvos capturados, está um dos chefes do grupo criminoso, preso na capital paulista. Além das capturas, a Polícia Civil apreendeu uma quantia em espécie e celulares.
As investigações, conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia de Sobral, identificaram que o grupo estava envolvido em crimes de homicídio e tráfico de drogas na região Norte do Ceará. Entre os capturados, destaca-se um dos chefes do grupo, um homem de 26 anos, natural de Sobral, preso na capital paulista. Ele já possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo e corrupção de menores.
Dos 12 mandados, sete alvos estavam em liberdade e foram capturados durante a operação, incluindo o chefe mencionado. Os demais cinco mandados foram cumpridos contra suspeitos que já se encontravam no sistema penitenciário, em unidades de Itaitinga (CE) e em um presídio federal em Rondônia. Durante as buscas, também foram apreendidos aparelhos celulares e uma quantia em espécie.
Os capturados foram conduzidos a unidades policiais e colocados à disposição da Justiça.
Denúncias
A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.
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