Flávio supera Lula em 2º turno com 44% contra 43% do petista

Senador tem liderança numérica em empate técnico na simulação de 2º turno para presidente.





O senador fluminense Flávio Bolsonaro (PL) obteve 44% da preferência do eleitor brasileiro, na simulação de 2º turno contra o presidente Lula (PT), que pontuou 43%, segundo os dados da pesquisa Real Time Big Data divulgados nesta terça-feira (5).





A liderança numérica do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorre em empate técnico na margem de erro de dois pontos percentuais. Enquanto na pesquisa estimulada de 1º turno, Lula tem liderança sem empate técnico, variando entre 40% e 38%, com Flávio em 2º com respectivos 34% e 33%, nos cenários 1 e 2.





Na simulação de 2º turno contra outros adversários, Lula empata em 43% com seu ex-ministro Ciro Gomes (PSDB). E o petista tem 43%, em empate técnico com o ex-governador goiano Ronaldo Caiado (PSD), que registra 42%.





O empate técnico se repete, com Lula registrando 43%, no duelo contra o ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo), que pontua 39%.





E a vantagem do presidente somente é ampla contra Renan Santos (Missão), que obteve 24%, metade dos 48% registrados por Lula, no 2º turno simulado.





Na pesquisa espontânea, sem lista de opções de pré-candidatos, Lula lidera com 31% da intenção de votos, com Flávio em segundo, pontuando 24%, e Jair Bolsonaro em terceiro, com 3%.





Fonte: Diário do Poder