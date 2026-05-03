Flávio: Dosimetria é "primeiro passo para honrar injustiçados e meu pai"

Senador pré-candidato a presidente mostra esperança após derrubada de vetos de Lula ao PL da Dosimetria.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) exaltou nesta sexta-feira (1º) a vitória da oposição com a decisão de ontem (30) do Senado de derrubar vetos do presidente Lula (PT) ao projeto que reduz penas para condenados por crimes no 8 de Janeiro de 2023. E sinalizou pela busca por anistia, ao ressaltar que houve apenas um primeiro passo para honrar pessoas que considera injustiçadas pelas punições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo seu pai e ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).





“Ontem foi dia de vitória. A gente derrubou o veto do Lula ao projeto da dosimetria. Isso representa um novo começo, o início de uma nova estação para centenas de famílias brasileiras. Foi só um primeiro passo, mas fundamental para muito em breve a gente conseguir honrar integralmente todos os brasileiros injustiçados pelo 8 de janeiro, incluindo meu pai”, disse Flávio, em vídeo divulgado nas suas redes sociais, citando o ex-presidente que cumpre pena de 27 anos e três meses, por crimes na “trama golpista”.





O pré-candidato a presidente que foi o aniversariante do dia da consolidação do Projeto de Lei da Dosimetria destacou sua crença de que “o Brasil tem futuro”, ao imaginar filhos voltando a conviver com seus pais, assistindo o futebol juntos em casa no domingo, as mães beijando seus filhos antes de dormir.





“As famílias indo juntas para a igreja, estudantes, empreendedores, retomando as suas vidas, mesmo que os traumas da injustiça, da perseguição, da impotência muitas vezes, ainda levem um tempo para cicatrizar”, prevê Flavio. “E uma coisa eu digo para cada um de vocês com ainda mais certeza depois de ontem: o Brasil tem futuro, sim, e ele está logo aqui na frente”, concluiu. (Fonte: Diário do Poder)





Assista:

Ontem foi dia de vitória! Obrigado a todos que tiraram um tempinho para me mandar uma mensagem. pic.twitter.com/pMMAhZUg9O — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 1, 2026