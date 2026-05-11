MISTÉRIO: “medo”, diz dono de carro que ligou sozinho do lado de cemitério

Um vídeo de câmeras de segurança está tirando o sono dos moradores de Carangola, na Zona da Mata mineira. Na noite da última quarta-feira (6/5), um Fiat Palio estacionado na Ladeira da Saudade, no bairro Triângulo — exatamente ao lado do cemitério municipal — decidiu "dar uma volta" por conta própria.









O "Flagrante" Sobrenatural





Eram por volta das 22h30 quando as imagens capturaram o veículo se ligando sozinho. Mesmo sem motorista e com a marcha engatada na primeira, o carro andou de ré por alguns metros. O dono, o microempreendedor Jeferson Viana Amorim, de 24 anos, só percebeu o ocorrido no dia seguinte ao notar o carro fora de lugar.









Sem Explicação Técnica





O que mais intriga Jeferson e a vizinhança é a falta de uma resposta lógica. Dois eletricistas automotivos foram contratados para revisar o Palio e o veredito foi desconcertante: nenhum problema elétrico foi encontrado. Não havia fios desencapados, sinais de curto-circuito ou falhas na ignição que justificassem o motor de partida ter sido acionado sozinho.









"Fico com Medo"





Apesar de depender do carro para trabalhar como serralheiro, Jeferson admite que o episódio mexeu com seu psicológico. "Acredito que possa ser uma assombração! Fico com um pouco de medo", confessou o jovem ao Metrópoles. Enquanto a ciência não explica, o caso virou o assunto principal das rodas de conversa em Carangola.





Via portal do Tupiniquim