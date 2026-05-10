Promotora da "chilique de autoridade" e "cartera" oficial do exército em blitz; VÍDEO

Imagens divulgadas pela coluna da jornalista Mirelle Pinheiro mostram o momento em que a promotora de Justiça Patrícia Paula, integrante do Ministério Público do Acre (MPAC), protagoniza uma discussão durante uma abordagem realizada pelo Exército Brasileiro na zona rural de Plácido de Castro, no interior do Acre.





O episódio ocorreu na noite do dia 30 de abril, durante uma fiscalização da Operação Ágata 2026, ação coordenada pelo Ministério da Defesa com apoio do Comando Conjunto Harpia, Gefron e Polícia Militar do Acre, voltada ao combate de crimes transfronteiriços e ambientais na região de fronteira.





Segundo as imagens, após ter o veículo parado em um bloqueio militar, a promotora desce do carro questionando a legalidade da operação e a autoridade dos militares envolvidos na abordagem.





“Não tem preparo para abordar, não tem autorização, vocês não estão juntos. Está com a ordem de quem?”, afirma em um dos trechos gravados.





Na sequência, um soldado tenta explicar os procedimentos da fiscalização, mas a conversa é interrompida quando um militar se apresenta como responsável pela ação. A promotora então rebate: “Estou falando com autoridade, você não é autoridade”.





A abordagem ocorreu dentro da faixa de fronteira brasileira, área onde as Forças Armadas possuem poder de polícia garantido pela Lei Complementar nº 97/1999, posteriormente ampliada pelas Leis Complementares nº 117/2004 e nº 136/2010.





A legislação autoriza militares do Exército a realizarem patrulhamento, abordagens, revistas em pessoas e veículos, além de prisões em flagrante durante operações de repressão a crimes em regiões de fronteira.





Até a última atualização da reportagem, o Ministério Público do Acre não havia se pronunciado oficialmente sobre o episódio. Via portal Folha do Estado