ATENÇÃO, CENAS FORTES! Brasileiro é “explodido” por drone no front de batalha na guerra entre Ucrânia e Rússia; VÍDEO

O brasileiro Jadiel Antônio Ferreira da Silva, de 39 anos, morreu na última sexta-feira (1º) na Ucrânia após ser atingido por um ataque com drone durante o conflito com a Rússia.





Natural de Feira de Santana, Jadiel conhecido como Júnior Pitbull estava no país europeu há cerca de dois meses. Antes de viajar, trabalhava como segurança em eventos na cidade baiana. No exterior, atuava de forma voluntária em atividades ligadas às forças locais.





A família foi informada da morte por meio de uma mensagem de áudio enviada por um brasileiro que integrava o mesmo grupo. No relato, o homem afirma ter assumido o compromisso de avisar os familiares caso algo acontecesse com Jadiel.





De acordo com pessoas próximas, o baiano ainda passava por fase inicial de treinamento e não havia sido enviado diretamente para o combate. No momento do ataque, o grupo se deslocava para atividades de instrução.





O Ministério das Relações Exteriores informou que, até o momento, não possui confirmação oficial sobre o caso.





Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, em 2022, o número de brasileiros mortos no conflito vem aumentando, principalmente entre voluntários que decidem se alistar ao lado das forças ucranianas. Dados do Itamaraty indicam que pelo menos entre 22 e 23 brasileiros já tiveram mortes confirmadas, além de dezenas de desaparecidos.





Atualizações mais recentes apontam que o órgão chegou a ser comunicado sobre cerca de 30 mortes e mais de 60 casos de desaparecimento, considerando apenas situações oficialmente registradas por autoridades estrangeiras. (Folha do Estado)